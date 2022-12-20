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При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, еще один ранен
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, пишут РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.
Один человек госпитализирован.
Официального подтвреждения этой информации пока нет.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Взрыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм, уточнили в ведомстве.
Один человек госпитализирован.
Официального подтвреждения этой информации пока нет.
Ранее в региональном МЧС сообщили, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Взрыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм, уточнили в ведомстве.
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