При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, еще один ранен

Аля Трынова © Вечерние ведомости

При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, пишут РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.Один человек госпитализирован.Официального подтвреждения этой информации пока нет.Ранее в региональном МЧС сообщили, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Взрыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм, уточнили в ведомстве.