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При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, еще один ранен

17.46 Вторник, 20 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
При взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, пишут РИА Новости со ссылкой на главу сельского поселения.

Один человек госпитализирован.

Официального подтвреждения этой информации пока нет.

Ранее в региональном МЧС сообщили, что факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Взрыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм, уточнили в ведомстве.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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