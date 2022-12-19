Возрастное ограничение 18+
В Красногорске под рухнувшим с крыши снегом погиб 13-летний подросток
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Красногорске под лавиной рухнувшего с крыши снега погиб 13-летний подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вчера вечером. Мальчик находился возле частного дома, с крыши которого на него упал снег. Прибывшим на место происшествия врачам спасти его не удалось. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате падения на него насыпи снега с крыши частного домовладения по части 1 статьи 109 УК РФ», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Подмосковью Ольга Врадий.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вчера вечером. Мальчик находился возле частного дома, с крыши которого на него упал снег. Прибывшим на место происшествия врачам спасти его не удалось. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Завершена проверка в детском саду в Екатеринбурге, где воспитательница ударила ребенка
22 декабря 2022
22 декабря 2022
Пропавшего подростка в Екатеринбурге нашли мертвым
19 декабря 2022
19 декабря 2022