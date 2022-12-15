Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России в Москве.На открытии заседания президент заявил, что планируется обсудить «ключевые направления развития армии и флота в очень ответственный период».Ранее пресс-секретарь президента Песков заявил журналистам, что выступление Путина «будет объемным».