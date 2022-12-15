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Президент Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России в Москве.
На открытии заседания президент заявил, что планируется обсудить «ключевые направления развития армии и флота в очень ответственный период».
Ранее пресс-секретарь президента Песков заявил журналистам, что выступление Путина «будет объемным».
На открытии заседания президент заявил, что планируется обсудить «ключевые направления развития армии и флота в очень ответственный период».
Ранее пресс-секретарь президента Песков заявил журналистам, что выступление Путина «будет объемным».
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