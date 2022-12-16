Возрастное ограничение 18+
Матвиенко: никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет
Россия и мир
Фото: скрин трансляции в телеграм-канале Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимости в новой волне мобилизации нет, эта тема в Совбезе не обсуждалась.
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
«Добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывания на этот счет президента Российской Федерации, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке», — заявила Матвиенко.
По её словам, сообщения о второй волне — это «слухи и фейки», которые распространяются для того, чтобы «раскачать Россию изнутри» и вызвать протесты.
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии.
«Добавить к тому, что сказал президент, нечего. Вы хорошо слышали высказывания на этот счет президента Российской Федерации, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Честно скажу, как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке», — заявила Матвиенко.
По её словам, сообщения о второй волне — это «слухи и фейки», которые распространяются для того, чтобы «раскачать Россию изнутри» и вызвать протесты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Инициатором установить буквы Z и V на здании мэрии Екатеринбурга был фейковый аккаунт
16 декабря 2022
16 декабря 2022
Свердловский омбудсмен предложила отправить следователя по делу Тетерина «на мобилизацию» после вопроса о его отсутствии в суде
12 декабря 2022
12 декабря 2022