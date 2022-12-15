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Бывший зампред правительства Камчатки получил 5 лет строгого режима по делу о взятке
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Петропавловске-Камчатском признал бывшего зампредседателя регионального правительства Валерия Карпенко виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Также по делу осужден экс-начальник отдела капитального строительства и капремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонид Минцев.
«В суде установлено, что в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. За это они оказали содействие в заключении с коммерсантом государственного контракта на покупку здания – филиала поликлиники в г. Петропавловске-Камчатском», — уточнили в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, сумма госконтракта составила свыше 46 млн рублей — почти в два раза больше реальной стоимости здания. При этом часть денег на эту сделку были перераспределены из средств, которые выделялись на строительство краевой больницы.
Бывший зампред правительства получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй фигурант приговорен к 4 годам в колонии строгого режима.
Также по делу осужден экс-начальник отдела капитального строительства и капремонта ГБУ «Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения» Леонид Минцев.
«В суде установлено, что в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. За это они оказали содействие в заключении с коммерсантом государственного контракта на покупку здания – филиала поликлиники в г. Петропавловске-Камчатском», — уточнили в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, сумма госконтракта составила свыше 46 млн рублей — почти в два раза больше реальной стоимости здания. При этом часть денег на эту сделку были перераспределены из средств, которые выделялись на строительство краевой больницы.
Бывший зампред правительства получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй фигурант приговорен к 4 годам в колонии строгого режима.
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15 декабря 2022