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В России назвали самые пьющие и самые «трезвые» регионы
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В России составили «национальный рейтинг Трезвости — 2022», сообщил депутат ГД, лидер так называемого движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
По его словам, было проведено «глубинное экспертно-аналитическое исследование последствий потребления алкогольной продукции в каждом субъекте».
Топ-10 наименее пьющих регионов:
1. Чеченская Республика
2. Республика Дагестан
3. Республика Ингушетия
4. Кабардино-Балкарская Республика
5. Карачаево-Черкесская Республика
6. Ставропольский край
7. Республика Калмыкия
8. Ростовская область
9. Белгородская область
10. Волгоградская область
Топ-10 наиболее пьющих регионов:
1. Сахалинская область
2. Чукотский АО
3. Курганская область
4. Республика Бурятия
5. Ненецкий АО
6. Еврейская АО
7. Республика Коми
8. Кировская область
9. Республика Алтай
10. Архангельская область
При составлении рейтинга учитывались 6 критериев, в том числе смертность от отравления алкоголем, число пациентов с диагнозом «алкоголизм», количество преступлений в пьяном виде и т.п. Также учитывалось региональное антиалкогольное законодательство — например, сколько дней в году в регионе запрещено торговать алкоголем.
По его словам, было проведено «глубинное экспертно-аналитическое исследование последствий потребления алкогольной продукции в каждом субъекте».
Топ-10 наименее пьющих регионов:
1. Чеченская Республика
2. Республика Дагестан
3. Республика Ингушетия
4. Кабардино-Балкарская Республика
5. Карачаево-Черкесская Республика
6. Ставропольский край
7. Республика Калмыкия
8. Ростовская область
9. Белгородская область
10. Волгоградская область
Топ-10 наиболее пьющих регионов:
1. Сахалинская область
2. Чукотский АО
3. Курганская область
4. Республика Бурятия
5. Ненецкий АО
6. Еврейская АО
7. Республика Коми
8. Кировская область
9. Республика Алтай
10. Архангельская область
При составлении рейтинга учитывались 6 критериев, в том числе смертность от отравления алкоголем, число пациентов с диагнозом «алкоголизм», количество преступлений в пьяном виде и т.п. Также учитывалось региональное антиалкогольное законодательство — например, сколько дней в году в регионе запрещено торговать алкоголем.
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