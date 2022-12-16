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Белгородский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино.
«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, нарушено электроснабжение, без света остается треть жителей города.
«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, нарушено электроснабжение, без света остается треть жителей города.
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