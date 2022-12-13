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Галерист Марат Гельман* объявлен в розыск по уголовной статье
Россия и мир
Гельман внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов. Фото: скрин с сайта МВД
Российский галерист, коллекционер, арт-менеджер Марат Гельман* объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы данных МВД.
По какой именно статье — не уточняется.
В графе «особые приметы» указано «имеет гражданство Израиля».
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
По какой именно статье — не уточняется.
В графе «особые приметы» указано «имеет гражданство Израиля».
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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