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В Слюдянке без тепла остаются 5 тысяч человек, в городе введен режим ЧС
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В городе Слюдянка (110 км от Иркутска) введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за прорыва на теплотрассе, который произошел вчера днем в Центральном районе, без отопления остаются 5 тысяч человек, сообщили в региональном правительстве.
«Без отопления остаются 137 домов с населением около 5 тыс. человек, три школы, четыре детских сада, центральная районная больница. В настоящее время в городе введен режим ЧС», — говорится в сообщении в телеграм-канале регионального правительства.
Школы и детские сады закрыты, в больнице установлены обогреватели, сообщил глава города Владимир Сендзяк. Температура в квартирах – плюс 15-19 градусов.
Власти утверждают, что угрозы размораживания систем нет.
Специалисты уже заменили поврежденный участок теплотрассы длиной шесть метров и планируют устранить аварию к вечеру 20 декабря.
«Без отопления остаются 137 домов с населением около 5 тыс. человек, три школы, четыре детских сада, центральная районная больница. В настоящее время в городе введен режим ЧС», — говорится в сообщении в телеграм-канале регионального правительства.
Школы и детские сады закрыты, в больнице установлены обогреватели, сообщил глава города Владимир Сендзяк. Температура в квартирах – плюс 15-19 градусов.
Власти утверждают, что угрозы размораживания систем нет.
Специалисты уже заменили поврежденный участок теплотрассы длиной шесть метров и планируют устранить аварию к вечеру 20 декабря.
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