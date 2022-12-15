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В Иркутске экс-глава минздрава и ее сын осуждены по делу о закупке фальсифицированных респираторов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева и ее сын осуждены по делу о крупном мошенничестве при закупках масок и респираторов, сообщили в региональном СУ СК.
По данным СК, речь идет об организованной группе из шести человек.
«Следствием и судом установлено, что с апреля по октябрь 2020 года сын бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и действующие с ним в составе организованной группы лица похитили более 90 млн рублей путем обмана, осуществляя сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения Иркутской области. С июня 2020 года в совершении данных преступлений также начала принимать участие в то время исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева», — говорится в сообщении СК.
Региональная прокуратура уточняет, что «для придания законности своим действиям» фигуранты заключили муниципальные контракты с медучреждениями и минздравом. На основании этих документов они поставляли маски и респираторы, которые не прошли регистрацию и содержали фиктивную информацию о характеристиках и производителе.
Экс-министр осуждена на 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима, ее сын — на 8 лет и 6 месяцев. Еще два фигуранта получили от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 4 месяцев колонии, остальные приговорены к условным срокам.
По данным СК, речь идет об организованной группе из шести человек.
«Следствием и судом установлено, что с апреля по октябрь 2020 года сын бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и действующие с ним в составе организованной группы лица похитили более 90 млн рублей путем обмана, осуществляя сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения Иркутской области. С июня 2020 года в совершении данных преступлений также начала принимать участие в то время исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева», — говорится в сообщении СК.
Региональная прокуратура уточняет, что «для придания законности своим действиям» фигуранты заключили муниципальные контракты с медучреждениями и минздравом. На основании этих документов они поставляли маски и респираторы, которые не прошли регистрацию и содержали фиктивную информацию о характеристиках и производителе.
Экс-министр осуждена на 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима, ее сын — на 8 лет и 6 месяцев. Еще два фигуранта получили от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 4 месяцев колонии, остальные приговорены к условным срокам.
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