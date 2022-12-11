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Больше половины россиян готовы потратить на новогодние подарки не больше 5 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Больше половины (62%) россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тысяч рублей. Об этом говорится в совместном исследовании Romir и Fix Price.
Треть россиян (30%) рассчитывают уложиться в сумму от 5 до 10 тыс. рублей.
Только 8% готовы потратить более 10 тыс. рублей.
Больше половины опрошенных (57%) намерены снизить расходы на подарки в этому году по сравнению с прошлым. Основные причины – снижение доходов и рост цен на товары.
Лишь 4% россиян планируют увеличить расходы на подарки в этом году (но также главным образом из-за роста цен).
3% россиян ответили, что не будут покупать подарки вообще, а передарят что-то ненужное.
Где будут встречать Новый год?
Практически никто из опрошенных не планирует уезжать на празднование Нового года из своего города.
3% будут отмечать в другом регионе России.
И только 1% — за границей.
Напомним, ранее исследование показало, что более половины россиян не готовы потратить на новогодний стол больше 5 тысяч рублей.
В телеграм-канале «Вечерних ведомостей» также проводился опрос на тему «Сколько вы собираетесь потратить на новогодний ужин?». Около трети (35%) читателей ответили — «до 5 тысяч рублей». Каждый пятый (21%) выбрал вариант «от 5 до 10 тысяч», 6% — «больше 10 тысяч рублей». При этом с тратами пока не определились 16% читателей, а 22% признались, что «не празднуют Новый год».
Треть россиян (30%) рассчитывают уложиться в сумму от 5 до 10 тыс. рублей.
Только 8% готовы потратить более 10 тыс. рублей.
Больше половины опрошенных (57%) намерены снизить расходы на подарки в этому году по сравнению с прошлым. Основные причины – снижение доходов и рост цен на товары.
Лишь 4% россиян планируют увеличить расходы на подарки в этом году (но также главным образом из-за роста цен).
3% россиян ответили, что не будут покупать подарки вообще, а передарят что-то ненужное.
Где будут встречать Новый год?
Практически никто из опрошенных не планирует уезжать на празднование Нового года из своего города.
3% будут отмечать в другом регионе России.
И только 1% — за границей.
Напомним, ранее исследование показало, что более половины россиян не готовы потратить на новогодний стол больше 5 тысяч рублей.
В телеграм-канале «Вечерних ведомостей» также проводился опрос на тему «Сколько вы собираетесь потратить на новогодний ужин?». Около трети (35%) читателей ответили — «до 5 тысяч рублей». Каждый пятый (21%) выбрал вариант «от 5 до 10 тысяч», 6% — «больше 10 тысяч рублей». При этом с тратами пока не определились 16% читателей, а 22% признались, что «не празднуют Новый год».
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