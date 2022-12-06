Возрастное ограничение 18+
Более половины россиян не готовы потратить на новогодний стол больше 5 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Большинство россиян (59%) планируют выделить на новогодний праздничный ужин до 5 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ромир», на которые ссылаются РИА Новости.
Каждый третий россиянин намерен потратить на новогодний стол от 5 до 10 тысяч рублей.
Сумму от 10 до 15 тысяч рублей готовы рассмотреть 8% россиян. И только 3% могут выделить на застолье более 15 тысяч.
Добавим, что вариант «до 5 тысяч» чаще других выбирала молодежь. Вариант «больше 15 тысяч» выбирали в основном россияне в возрасте от 35 до 44 лет.
Каждый третий россиянин намерен потратить на новогодний стол от 5 до 10 тысяч рублей.
Сумму от 10 до 15 тысяч рублей готовы рассмотреть 8% россиян. И только 3% могут выделить на застолье более 15 тысяч.
Добавим, что вариант «до 5 тысяч» чаще других выбирала молодежь. Вариант «больше 15 тысяч» выбирали в основном россияне в возрасте от 35 до 44 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Житель Ревды похитил велосипеды у 17 человек
06 декабря 2022
06 декабря 2022