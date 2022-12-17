Возрастное ограничение 18+
Президент России Путин прибыл в Минск
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, пишут РИА Новости.
Путин намерен провести переговоры с Александром Лукашенко, в том числе по теме безопасности в регионе и «совместным мерам реагирования на вызовы», пишет агентство.
Также планируется обсудить сотрудничество стран в сфере обороны и военпрома.
Переговоры стартуют с разговора «о белорусско-российской интеграции в широком составе» (с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств).
Президенты продолжат переговоры в формате один на один.
Завтра, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения госнаград, сообщает пресс-служба президента.
Путин намерен провести переговоры с Александром Лукашенко, в том числе по теме безопасности в регионе и «совместным мерам реагирования на вызовы», пишет агентство.
Также планируется обсудить сотрудничество стран в сфере обороны и военпрома.
Переговоры стартуют с разговора «о белорусско-российской интеграции в широком составе» (с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств).
Президенты продолжат переговоры в формате один на один.
Завтра, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля Путин примет участие в церемонии вручения госнаград, сообщает пресс-служба президента.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Лыжник из Екатеринбурга вошел в сборную России
15 декабря 2022
15 декабря 2022
Свердловские спасатели предупредили о непогоде 19 декабря
18 декабря 2022
18 декабря 2022