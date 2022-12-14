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В Минздраве РФ напомнили, что приём антибиотиков не поможет вылечить ОРВИ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Приём антибиотиков не поможет вылечить ОРВИ, напомнили в Минздраве РФ.
«ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют. Прием антибиотиков не только не поможет вылечить ОРВИ, но может нанести вред здоровью», — отметил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По его словам, антибиотики поражают не только болезнетворные бактерии, но и те, которые в норме присутствуют в организме и играют важную роль для иммунитета.
«Назначение антибиотиков должно быть обоснованным. Назначать антибиотики могут только врачи при наличии признаков бактериальной инфекции», — напомнил врач.
Специалисты подчеркивают, что «самоназначение» таких препаратов приводит к антибиотикорезистентности. Кроме того, антибиотики могут приводить к аллергическим реакциям, а также к анафилактическому шоку.
«ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют. Прием антибиотиков не только не поможет вылечить ОРВИ, но может нанести вред здоровью», — отметил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По его словам, антибиотики поражают не только болезнетворные бактерии, но и те, которые в норме присутствуют в организме и играют важную роль для иммунитета.
«Назначение антибиотиков должно быть обоснованным. Назначать антибиотики могут только врачи при наличии признаков бактериальной инфекции», — напомнил врач.
Специалисты подчеркивают, что «самоназначение» таких препаратов приводит к антибиотикорезистентности. Кроме того, антибиотики могут приводить к аллергическим реакциям, а также к анафилактическому шоку.
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