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Вертолет Ми-8 рухнул и загорелся в Магаданской области, пострадал член экипажа
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, сообщают РИА Новости.
По данным агентства, пострадал один из членов экипажа, возбуждено уголовное дело.
Официальных комментариев пока нет.
В минувшую пятницу в Улан-Удэ при жесткой посадке вертолета погибли три человека.
Обновлено. Позже в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте подтвердили информацию. «19 декабря в 11 часов 30 минут по местному времени воздушное судно Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавшее по маршруту «Магадан-13 – п. Тахтоямск», совершило аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Во время совершения посадки вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся», — сообщили в ведомстве. Информацию о пострадавшем члене экипажа также подтвердили в ведомстве. Данных о его состоянии пока нет.
По данным агентства, пострадал один из членов экипажа, возбуждено уголовное дело.
Официальных комментариев пока нет.
В минувшую пятницу в Улан-Удэ при жесткой посадке вертолета погибли три человека.
Обновлено. Позже в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте подтвердили информацию. «19 декабря в 11 часов 30 минут по местному времени воздушное судно Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавшее по маршруту «Магадан-13 – п. Тахтоямск», совершило аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области. Во время совершения посадки вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся», — сообщили в ведомстве. Информацию о пострадавшем члене экипажа также подтвердили в ведомстве. Данных о его состоянии пока нет.
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