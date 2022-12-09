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Глава Бурятии назвал предварительные причины крушения вертолета в Улан-Удэ
Россия и мир
Фото: телеграм-канал правительства Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал предварительные причины крушения вертолета в Улан-Удэ, которое произошло 16 декабря.
«Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку», — сообщил глава Бурятии (цитату приводит телеграм-канал регионального правительства).
Семьям погибших членов экипажа будет выплачена материальная помощь в размере 1 млн рублей, со стороны авиазавода также будет произведена выплата, сообщили в правительстве.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 производства Улан-Удэнского авиационного завода не находился в эксплуатации, готовился к поставке.
Между тем, по данным источника РИА Новости, по уточненной информации речь идет о вертолете Ми-171, он готовился к отправке на экспорт.
При жесткой посадке вертолета погибли три человека.
«Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку», — сообщил глава Бурятии (цитату приводит телеграм-канал регионального правительства).
Семьям погибших членов экипажа будет выплачена материальная помощь в размере 1 млн рублей, со стороны авиазавода также будет произведена выплата, сообщили в правительстве.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 производства Улан-Удэнского авиационного завода не находился в эксплуатации, готовился к поставке.
Между тем, по данным источника РИА Новости, по уточненной информации речь идет о вертолете Ми-171, он готовился к отправке на экспорт.
При жесткой посадке вертолета погибли три человека.
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