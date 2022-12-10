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В Афинах неизвестный открыл стрельбу в кафе, есть жертвы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Афинах неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе вечером в воскресенье, сообщает греческое телевидение ERT.
Кафе расположено в оживленном месте в районе Неа Смирни. Канал публикует видео момента нападения, на котором видно, как мужчина в капюшоне и медицинской маске заходит в кафе и несколько раз стреляет. После он скрылся с места ЧП.
По данным канала, погибли двое мужчин албанского происхождения в возрасте 41 и 44 лет. Одна женщина получила ранения. Ее жизни ничего не угрожает.
Канал предполагает, что перестрелка произошла в результате конфликта среди представителей местной мафии.
Кафе расположено в оживленном месте в районе Неа Смирни. Канал публикует видео момента нападения, на котором видно, как мужчина в капюшоне и медицинской маске заходит в кафе и несколько раз стреляет. После он скрылся с места ЧП.
По данным канала, погибли двое мужчин албанского происхождения в возрасте 41 и 44 лет. Одна женщина получила ранения. Ее жизни ничего не угрожает.
Канал предполагает, что перестрелка произошла в результате конфликта среди представителей местной мафии.
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