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Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем и 12-ти раненых при обстреле
Россия и мир
Птицефабрика в Белоярском районе после обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12-ти пострадавших и одном погибшем при обстреле 18 декабря.
По словам Гладкова, в воскресенье погиб один человек на птицефабрике в Белгородском районе. Ранены 10 человек в Белгороде и Белгородском районе. «7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей», — написал Гладков в телеграм-канале утром в понедельник.
Также, по его словам, в Краснояружском районе после обстрела ночью ранения получили два человека, 8 жилых и нежилых помещений и зданий повреждены. «Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал Гладков.
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Он добавил, что восстановительные работы на газопроводе, трубопроводе, линии электропередачи и в системе теплоснабжения начнутся в светлое время суток.
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По словам Гладкова, в воскресенье погиб один человек на птицефабрике в Белгородском районе. Ранены 10 человек в Белгороде и Белгородском районе. «7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей», — написал Гладков в телеграм-канале утром в понедельник.
Также, по его словам, в Краснояружском районе после обстрела ночью ранения получили два человека, 8 жилых и нежилых помещений и зданий повреждены. «Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал Гладков.
⠀
Он добавил, что восстановительные работы на газопроводе, трубопроводе, линии электропередачи и в системе теплоснабжения начнутся в светлое время суток.
⠀
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