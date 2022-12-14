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СМИ: при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ погибли три человека

13.37 Пятница, 16 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Улан-Удэ при жесткой посадке вертолета погибли три человека, пишут СМИ со ссылкой на экстренные службы. В телеграм-каналах появились снимки горящего вертолета.

Сообщается, что вертолет летел с Байкала.

Позже в ГУ МЧС по республике Бурятия подтвердили информацию о ЧП в аэропорту. По данным министерства, в 15.50 (мест) от диспетчера поступило сообщение о возгорании Ми-8 при совершении посадки в аэропорт «Байкал». «Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по 2 рангу пожара», — сообщили в ведомстве.

Данные о жертвах и пострадавших не приводятся.

Обновлено. Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил сообщения о погибших. «Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Экипаж, к сожалению, погиб», — написал глава региона в телеграм-канале. Он добавил, что возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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