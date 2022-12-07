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Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям», — цитирует Путина официальный сайт президента.
Первым докладчиком выступил Сергей Лавров.
Подробности совещания не приводятся.
«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям», — цитирует Путина официальный сайт президента.
Первым докладчиком выступил Сергей Лавров.
Подробности совещания не приводятся.
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