Возрастное ограничение 18+
В Турции произошел теракт, ранения получили девять полицейских
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В городе Диярбакыре на юго-востоке Турции утром в пятницу произошел теракт, ранения получили девять полицейских.
Об этом местные власти сообщили в соцсетях.
По данным полиции, была подорвана припаркованная возле рынка машина. Взрыв произошел в тот момент, когда мимо автомобиля проезжал бронированный микроавтобус с полицейскими.
По информации CNN Turk, в результате микроавтобус перевернулся. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничего не угрожает. Издание приводит другие данные по пострадавшим — ранения получили 8 полицейских и 1 гражданский. Семь человек уже выписаны.
Полиция выясняет обстоятельства ЧП. Сообщается, что задержаны 5 подозреваемых. Мотивы преступников устанавливаются.
Об этом местные власти сообщили в соцсетях.
По данным полиции, была подорвана припаркованная возле рынка машина. Взрыв произошел в тот момент, когда мимо автомобиля проезжал бронированный микроавтобус с полицейскими.
По информации CNN Turk, в результате микроавтобус перевернулся. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничего не угрожает. Издание приводит другие данные по пострадавшим — ранения получили 8 полицейских и 1 гражданский. Семь человек уже выписаны.
Полиция выясняет обстоятельства ЧП. Сообщается, что задержаны 5 подозреваемых. Мотивы преступников устанавливаются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском произошел крупный пожар
12 декабря 2022
12 декабря 2022
Пассажирский поезд в Свердловской области насмерть сбил женщину
14 декабря 2022
14 декабря 2022