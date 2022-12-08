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В Хабаровском крае перевернулся автобус, погибли 8 человек
Россия и мир
Фото: прокуратура Хабаровского края
Утром в пятницу на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре около села Троицкое перевернулся автобус с вахтовиками. По данным к этому часу, погибли 8 человек.
Автобус Golden Dragon перевозил работников ООО «Амур Минералс», водитель не справился с управлением на повороте, автобус съехал в кювет и упал на бок, сообщили в региональной прокуратуре. В автобусе находилось 30 человек вместе с водителем.
«Первый борт с МЧС и специалистами центра медицины катастроф вылетел в 9:30 утра. Борт усилили бригадами анестезиологами-реаниматологами, 2 хирургами из ККБ имени Владимирцева, травматологом и нейрохирургом. Второй борт также вылетел с нейрохирургами и травматологами, везут препараты крови и ее компоненты», — написал в телеграм-канале глава краевого минздрава Юрий Бойченко.
По словам главврача Троицкой ЦРБ Светланы Кирдяшовой, сейчас пострадавшими числятся 22 пациента.
«Три пострадавших остаются в Троицкой ЦРБ на лечении. По 19 пациентам принято решение перевезти их вертолетом санавиации в Хабаровск», — сообщила главврач.
В краевом минздраве добавили, что информация по пострадавшим будет уточняться.
Автобус Golden Dragon перевозил работников ООО «Амур Минералс», водитель не справился с управлением на повороте, автобус съехал в кювет и упал на бок, сообщили в региональной прокуратуре. В автобусе находилось 30 человек вместе с водителем.
«Первый борт с МЧС и специалистами центра медицины катастроф вылетел в 9:30 утра. Борт усилили бригадами анестезиологами-реаниматологами, 2 хирургами из ККБ имени Владимирцева, травматологом и нейрохирургом. Второй борт также вылетел с нейрохирургами и травматологами, везут препараты крови и ее компоненты», — написал в телеграм-канале глава краевого минздрава Юрий Бойченко.
По словам главврача Троицкой ЦРБ Светланы Кирдяшовой, сейчас пострадавшими числятся 22 пациента.
«Три пострадавших остаются в Троицкой ЦРБ на лечении. По 19 пациентам принято решение перевезти их вертолетом санавиации в Хабаровск», — сообщила главврач.
В краевом минздраве добавили, что информация по пострадавшим будет уточняться.
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