Путин анонсировал масштабную программу для борьбы с сахарным диабетом

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Президент Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал правительство запустить программу для борьбы с сахарным диабетом в следующем году.«В зоне особого внимания люди, страдающие сахарным диабетом. В России сейчас свыше 5 миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен... Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом», — сказал президент.По его словам, программа должна включать профилактику, раннюю диагностику, обеспечение медицинскими изделиями, расходниками и лекарствами.