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Путин анонсировал масштабную программу для борьбы с сахарным диабетом
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал правительство запустить программу для борьбы с сахарным диабетом в следующем году.
«В зоне особого внимания люди, страдающие сахарным диабетом. В России сейчас свыше 5 миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен... Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом», — сказал президент.
По его словам, программа должна включать профилактику, раннюю диагностику, обеспечение медицинскими изделиями, расходниками и лекарствами.
«В зоне особого внимания люди, страдающие сахарным диабетом. В России сейчас свыше 5 миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен... Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом», — сказал президент.
По его словам, программа должна включать профилактику, раннюю диагностику, обеспечение медицинскими изделиями, расходниками и лекарствами.
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