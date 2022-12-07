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Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, уровень бедности в стране снизился. «В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5 процента. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8 процента в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть и ещё раз скажу, что речь идёт именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко», — сказал Путин.
По его словам, этому предшествовал ряд решений. «Было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Это решение напрямую коснулось более пяти миллионов детей. Затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий – на десять процентов», — сказал Путин.
По его словам, уровень бедности в стране снизился. «В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5 процента. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. Доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8 процента в номинале – в номинале, хочу это подчеркнуть и ещё раз скажу, что речь идёт именно о людях с наименьшими доходами, – что позволило сократить уровень неравенства немножко», — сказал Путин.
По его словам, этому предшествовал ряд решений. «Было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Это решение напрямую коснулось более пяти миллионов детей. Затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий – на десять процентов», — сказал Путин.
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