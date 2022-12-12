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В Нижневартовске родители требуют вернуть учителя, уволенного после поножовщины в школе

15.42 Четверг, 15 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Нижневартовске родители требуют вернуть классного руководителя, которая была уволена после ЧП в школе.

Напомним, 6 декабря между восьмиклассниками СШ № 21 произошёл конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения. После инцидента был уволен директор школы.

По словам родителей, написавших петицию, также уволили классную руководительницу детей. Чиновники от образования посчитали, что она должна была вовремя предотвратить конфликт, но не сделала этого. Между тем, по версии авторов петиции, о конфликте ничего не было известно ни родителям, ни классному руководителю.

Петиция, которую на данный момент подписали более 560 человек, адресована администрации президента РФ, минпросвещения, СКР, Генпрокуратуре. Родители считают увольнение педагога незаконным, так как следствие по делу еще идет, виновники не определены. По словам родителей, на учителя было оказано давление, и заявление об увольнении она подписала в шоковом состоянии. Родители утверждают, что педагог неоднократно пыталась отозвать свое заявление, однако ей не позволили этого сделать.

Родители отзываются о классном руководителе как о грамотном педагоге, которого ценят и уважают школьники. Также авторы петиции обращают внимание на то, что уволенная учительница является единственным кормильцем в семье.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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