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Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево. Видео публикуют пользователи соцсетей.
На видео пожарные тушат возгорание двигателя. О пострадавших не сообщается.
Официальных комментариев ЧП пока нет.
На видео пожарные тушат возгорание двигателя. О пострадавших не сообщается.
Официальных комментариев ЧП пока нет.
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