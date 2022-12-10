Возрастное ограничение 18+
Во Франции на фоне беспорядков после полуфинала ЧМ погиб 14-летний подросток
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Монпелье на фоне беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу погиб 14-летний подросток.
О погибшем сообщается в соцсетях префектуры департамента Эро.
Подросток был сбит водителем такси. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что группа молодых людей окружила машину, кто-то из них попытался сорвать флаг Франции, закрепленный на задней двери авто. В этом момент водитель резко нажал на газ и сбил нескольких человек. Один из них был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Позже выяснилось, что речь о 14-летнем подростке. Водитель скрылся с места преступления, его автомобиль нашли. Полиция расследует инцидент.
В нескольких городах Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу (Франция — Марокко, счет 2:0). Беспорядки были зафиксированы в Париже, Лионе, Ницце и других городах, пишут местные СМИ. В столице на Елисейских полях произошли массовые столкновения фанатов с полицией. СМИ публикуют кадры погромов. Сообщается, что фанаты жгли машины, кидали камни в полицейских.
О погибшем сообщается в соцсетях префектуры департамента Эро.
Подросток был сбит водителем такси. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что группа молодых людей окружила машину, кто-то из них попытался сорвать флаг Франции, закрепленный на задней двери авто. В этом момент водитель резко нажал на газ и сбил нескольких человек. Один из них был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Позже выяснилось, что речь о 14-летнем подростке. Водитель скрылся с места преступления, его автомобиль нашли. Полиция расследует инцидент.
В нескольких городах Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу (Франция — Марокко, счет 2:0). Беспорядки были зафиксированы в Париже, Лионе, Ницце и других городах, пишут местные СМИ. В столице на Елисейских полях произошли массовые столкновения фанатов с полицией. СМИ публикуют кадры погромов. Сообщается, что фанаты жгли машины, кидали камни в полицейских.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Богдановиче при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
10 декабря 2022
10 декабря 2022
В Екатеринбурге мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Audi
06 декабря 2022
06 декабря 2022