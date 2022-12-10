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Во Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу

11.25 Четверг, 15 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В нескольких городах Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу (Франция — Марокко, счет 2:0).

Беспорядки были зафиксированы в Париже, Лионе, Ницце и других городах, пишут местные СМИ. В столице на Елисейских полях произошли массовые столкновения фанатов с полицией. СМИ публикуют кадры погромов. Сообщается, что фанаты жгли машины, кидали камни в полицейских.

По данным AFP, по всей стране были задержаны 170 человек, из них более 100 — в Париже. Кроме того, в столице была задержана группа из 40 человек за ношение запрещенного оружия.

В охране порядка были задействованы более 10 тысяч полицейских в разных городах.

Напомним, ранее четыре крупнейших города Нидерландов отказались от общественного показа полуфинала из-за риска беспорядков. Марокканская община считается одной из самых крупных в Нидерландах (более 400 тыс. человек). Ранее после матчей сборной Марокко прошла волна беспорядков.

В финале ЧМ Франция сыграет против Аргентины.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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