Во Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В нескольких городах Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу (Франция — Марокко, счет 2:0).Беспорядки были зафиксированы в Париже, Лионе, Ницце и других городах, пишут местные СМИ. В столице на Елисейских полях произошли массовые столкновения фанатов с полицией. СМИ публикуют кадры погромов. Сообщается, что фанаты жгли машины, кидали камни в полицейских.По данным AFP, по всей стране были задержаны 170 человек, из них более 100 — в Париже. Кроме того, в столице была задержана группа из 40 человек за ношение запрещенного оружия.В охране порядка были задействованы более 10 тысяч полицейских в разных городах.Напомним, ранее четыре крупнейших города Нидерландов отказались от общественного показа полуфинала из-за риска беспорядков. Марокканская община считается одной из самых крупных в Нидерландах (более 400 тыс. человек). Ранее после матчей сборной Марокко прошла волна беспорядков.В финале ЧМ Франция сыграет против Аргентины.