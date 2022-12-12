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На производственной площадке Ангарской нефтехимической компании крупный пожар, погибли два человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На производственной площадке Ангарской нефтехимической компании произошел крупный пожар.
По предварительной информации, погибли два человека, сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.
«Подтвердилась информация о двух погибших в результате возгорания на производственной площадке Ангарской нефтехимической компании сегодня. Их обнаружили в 9.36. Что касается пострадавших. Первых двух обнаружили в 7.03. Этих работников предприятия оперативно доставили в МСЧ-36. Один из них госпитализирован. Позднее за медицинской помощью обратились еще три человека, которые также направлены на амбулаторное лечение», — сообщил Петров.
По его словам, семьям погибших предприятие окажет всю необходимую помощь.
На заводе создана комиссия по выяснению причин случившегося.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» выехали на место ЧС для исследования атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, заявил мэр.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом на предприятии. «Его многие приняли за землетрясение», — написал Кобзев. Он добавил, что, по информации МЧС, предварительная причина взрыва и пожара — загазованность систем технологической установки. Возбуждено уголовное дело.
По словам мэра Петрова, предприятие продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом.
По предварительной информации, погибли два человека, сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.
«Подтвердилась информация о двух погибших в результате возгорания на производственной площадке Ангарской нефтехимической компании сегодня. Их обнаружили в 9.36. Что касается пострадавших. Первых двух обнаружили в 7.03. Этих работников предприятия оперативно доставили в МСЧ-36. Один из них госпитализирован. Позднее за медицинской помощью обратились еще три человека, которые также направлены на амбулаторное лечение», — сообщил Петров.
По его словам, семьям погибших предприятие окажет всю необходимую помощь.
На заводе создана комиссия по выяснению причин случившегося.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» выехали на место ЧС для исследования атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, заявил мэр.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом на предприятии. «Его многие приняли за землетрясение», — написал Кобзев. Он добавил, что, по информации МЧС, предварительная причина взрыва и пожара — загазованность систем технологической установки. Возбуждено уголовное дело.
По словам мэра Петрова, предприятие продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме, отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом.
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