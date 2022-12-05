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Губернатор Старовойт: в Курской области 18 тысяч человек остаются без света из-за снегопада

16.10 Среда, 14 декабря 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
В Курской области около 18 тысяч человек остаются без света из-за сильного снегопада, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, из-за обрыва воздушной линии электропередачи минувшей ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей в Курске остались без воды.

Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад и 130 единиц техники.

Напомним, ранее в Иркутской области произошла крупная коммунальная авария, из-за которой жители остались без отопления в морозы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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