Возрастное ограничение 18+
Губернатор Старовойт: в Курской области 18 тысяч человек остаются без света из-за снегопада
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
В Курской области около 18 тысяч человек остаются без света из-за сильного снегопада, сообщил губернатор Роман Старовойт.
По его словам, из-за обрыва воздушной линии электропередачи минувшей ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей в Курске остались без воды.
Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад и 130 единиц техники.
Напомним, ранее в Иркутской области произошла крупная коммунальная авария, из-за которой жители остались без отопления в морозы.
По его словам, из-за обрыва воздушной линии электропередачи минувшей ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей в Курске остались без воды.
Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад и 130 единиц техники.
Напомним, ранее в Иркутской области произошла крупная коммунальная авария, из-за которой жители остались без отопления в морозы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На очистку Екатеринбурга от снега вышли 388 рабочих
05 декабря 2022
05 декабря 2022
Нижнему Тагилу выделят деньги на реконструкцию плотины пруда
09 декабря 2022
09 декабря 2022