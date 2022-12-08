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В Иркутской области из-за крупной коммунальной аварии жители остались без отопления в морозы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева
В городе Братске Иркутской области люди остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии. Прорыв теплосети произошел в центре на проспекте Ленина.
По словам губернатора Игоря Кобзева, под отключение попали 83 объекта, в том числе 14 социальных учреждений, детские сады и школы.
Для детей открыли дежурные группы в других детсадах, школьников оставили дома. В жилых домах, по словам местных чиновников, «температура плюсовая» — 20-22 градуса. В жилые дома тепло подается по обратной схеме, есть сложности по высотным домам —не хватает давления, сообщает телеграм-канал губернатора. Ситуация регулируется «в ручном режиме».
Ремонтные работы шли всю ночь. По словам энергетиков, авария оказалась результатом «некачественного строительства». Труба была заложена на глубине 5 метров в 1997 году, однако из-за ошибок при строительстве к настоящему времени она «сгнила». Местные власти сказали, что ситуация под контролем, так как у них «есть кусок трубы для замены».
По данным губернатора, утром в среду после заседания КЧС было принято решение ввести режим повышенной готовности до полного устранения аварии.
Горячую воду и отопление начнут подавать ориентировочно после 14:00.
В Братске сейчас -24 градуса, ночью температура опускалась до -26.
По словам губернатора Игоря Кобзева, под отключение попали 83 объекта, в том числе 14 социальных учреждений, детские сады и школы.
Для детей открыли дежурные группы в других детсадах, школьников оставили дома. В жилых домах, по словам местных чиновников, «температура плюсовая» — 20-22 градуса. В жилые дома тепло подается по обратной схеме, есть сложности по высотным домам —не хватает давления, сообщает телеграм-канал губернатора. Ситуация регулируется «в ручном режиме».
Ремонтные работы шли всю ночь. По словам энергетиков, авария оказалась результатом «некачественного строительства». Труба была заложена на глубине 5 метров в 1997 году, однако из-за ошибок при строительстве к настоящему времени она «сгнила». Местные власти сказали, что ситуация под контролем, так как у них «есть кусок трубы для замены».
По данным губернатора, утром в среду после заседания КЧС было принято решение ввести режим повышенной готовности до полного устранения аварии.
Горячую воду и отопление начнут подавать ориентировочно после 14:00.
В Братске сейчас -24 градуса, ночью температура опускалась до -26.
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