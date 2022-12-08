Возрастное ограничение 18+
В Новосибирске стоимость поездки в метро повысят до 30 рублей
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Власти Новосибирска подняли стоимость проезда в метрополитене с 27 рублей до 30, новые тарифы будут действовать с 23 декабря.
Это следует из опубликованного постановления регионального правительства, подписанного губернатором Андреем Травниковым.
«Установить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 30 рублей за одну перевозку», — указано в документе.
Это следует из опубликованного постановления регионального правительства, подписанного губернатором Андреем Травниковым.
«Установить и ввести в действие с 23 декабря 2022 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 30 рублей за одну перевозку», — указано в документе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области
08 декабря 2022
08 декабря 2022
Участок ЕКАД реконструируют почти за 19 миллиардов рублей
09 декабря 2022
09 декабря 2022