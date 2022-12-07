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Составлен рейтинг регионов России по доступности жилья

11.29 Среда, 14 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Среди регионов России лидерами по доступности жилья стали Магаданская область и Чукотка, на последнем месте списка — Севастополь, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Эксперты, сопоставив цены на жилплощадь с уровнем зарплат в разных регионах, рассчитали, сколько среднему жителю конкретного региона придется копить на покупку квартиры на вторичном рынке (если не пользоваться ипотекой и всю зарплату целиком откладывать на приобретение недвижимости).

Быстрее всего накопить на квартиру при заданных условиях смогут в Магаданской области и на Чукотке (им понадобится 3,8 и 3,9 года). Правда, речь скорее о вахтовиках, которые получают высокие зарплаты, уточняют аналитики.

Десятка регионов с минимальными сроками накопления на жилье (копить на квартиру придется не более пяти лет):

Магаданская область, Чукотка, Мурманская область, Коми, ЯНАО, ХМАО, Камчатский край, Тюменская область, Еврейская АО, Архангельская область.

Дольше всего копить на квартиру придется в Севастополе — 16 лет. За три года квартиры здесь выросли в цене на 52%, в то время как зарплата — всего на 16%, уточняют эксперты. Жители Крыма должны будут копить 14 лет.

Похожая ситуация в Дагестане (14,2 года), в Краснодарском крае (13,3), Калининградской области (12,1), Карачаево-Черкесии (12,2), Ингушетии (11,8), Северной Осетии (11,8) и Чечне (10,9).

В Москве средний период накопления на собственную квартиру составляет 12,4 года (квартиры в столице, по данным портала, самые дорогие – в среднем 17 миллионов рублей, причем, за три года квартиры подорожали на 27%).

В Санкт-Петербурге — 10,3 года.

В Подмосковье откладывать всю среднюю зарплату придется 9,1 года, в Ленобласти – 8,3.

Средний россиянин, получая около 62 тысяч рублей в месяц, накопит на среднюю квартиру (за 4,7 миллиона рублей) за 6,4 года.

Доступность недвижимости в регионах существенно упала за три года. Если зарплата населения за этот период выросла в среднем на 25%, то квартиры подорожали на 49%, говорят исследователи.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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