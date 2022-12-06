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Муниципальный депутат Горинов заболел в колонии, ему не оказывают медпомощь
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Муниципальный депутат Алексей Горинов, осужденный по статье о «военных фейках», заболел в колонии, медпомощь ему не оказывают, сообщает телеграм-канал, созданный в его поддержку.
По данным канала, Горинов болеет уже несколько дней. У него сохраняется высокая температура, постоянный кашель, одышка. Сообщается, что в медчасть его отвели другие осужденные, он пробыл там два дня, однако его отправили обратно. Ни врач, ни фельдшер к нему за это время не подходили, утверждают авторы канала.
Сейчас Горинов находится в отряде на общих условиях. По словам адвокатов, он жалуется на холод и сырость, голод и отсутствие горячей воды. Также правозащитники говорят, что у Горинова с момента прибытия в колонию не было возможности нормально спать.
Адвокаты пытались встретиться с начальником учреждения и с начальником медчасти, но во встрече было отказано. Им предложили приехать через неделю.
Напомним, в июле Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии (по ч. 2 ст. 207.3 УК, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).
В сентябре Мосгорсуд сократил срок Горинову до 6 лет и 11 месяцев.
По данным канала, Горинов болеет уже несколько дней. У него сохраняется высокая температура, постоянный кашель, одышка. Сообщается, что в медчасть его отвели другие осужденные, он пробыл там два дня, однако его отправили обратно. Ни врач, ни фельдшер к нему за это время не подходили, утверждают авторы канала.
Сейчас Горинов находится в отряде на общих условиях. По словам адвокатов, он жалуется на холод и сырость, голод и отсутствие горячей воды. Также правозащитники говорят, что у Горинова с момента прибытия в колонию не было возможности нормально спать.
Адвокаты пытались встретиться с начальником учреждения и с начальником медчасти, но во встрече было отказано. Им предложили приехать через неделю.
Напомним, в июле Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии (по ч. 2 ст. 207.3 УК, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные о вооруженных силах, с использованием служебного положения группой лиц).
В сентябре Мосгорсуд сократил срок Горинову до 6 лет и 11 месяцев.
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