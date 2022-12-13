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Третьяковская галерея перестала выдавать красивые билеты из-за проблем с бумагой
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Третьяковская галерея перестала выдавать красивые билеты с изображением картин, посетителей пускают по обычным чекам, пишет «Подъем».
Причина — проблемы с бумагой.
«Так же, как и везде, потому что бумаги в стране нет. Это не зависит от Третьяковской галереи. С бумагой проблематично везде, не только у нас. Раньше нам поставляли бумагу, теперь всё», — сказали изданию в галерее.
Причина — проблемы с бумагой.
«Так же, как и везде, потому что бумаги в стране нет. Это не зависит от Третьяковской галереи. С бумагой проблематично везде, не только у нас. Раньше нам поставляли бумагу, теперь всё», — сказали изданию в галерее.
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