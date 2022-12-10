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В Монголии по «угольному делу» проходят экс-президент и бывший министр экономики
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Агентство по борьбе с коррупцией Монголии назвало имена 17 человек, прямо или косвенно причастных к «угольному делу», пишет издание Ikon.
По данным издания, сейчас расследуется 22 случая кражи угля, 15 человек были арестованы без промедления, 10 человек задержаны. Обвинение было предъявлено фигурантам в том числе за взятку, злоупотребление служебным положением, неосновательное обогащение. Речь идет о должностных лицах, которые прямо или косвенно участвовали «в процессе добычи, транспортировки и приобретения товаров и услуг за счет государственных средств».
Издание со ссылкой на антикоррупционное агентство приводит список людей, которые находятся под следствием по делу об угле. В списке в том числе бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга (занимал пост президента с 2017 по 2021 год). Также в списке бывший министр экономики, губернаторы (в том числе действующий), депутаты парламента.
Расследование продолжается.
По данным издания, сейчас расследуется 22 случая кражи угля, 15 человек были арестованы без промедления, 10 человек задержаны. Обвинение было предъявлено фигурантам в том числе за взятку, злоупотребление служебным положением, неосновательное обогащение. Речь идет о должностных лицах, которые прямо или косвенно участвовали «в процессе добычи, транспортировки и приобретения товаров и услуг за счет государственных средств».
Издание со ссылкой на антикоррупционное агентство приводит список людей, которые находятся под следствием по делу об угле. В списке в том числе бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга (занимал пост президента с 2017 по 2021 год). Также в списке бывший министр экономики, губернаторы (в том числе действующий), депутаты парламента.
Расследование продолжается.
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