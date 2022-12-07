Возрастное ограничение 18+
Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ по версии Forbes.
Текущее состояние Дурова оценивается в $15,1 млрд (123-е место в общем списке миллиардеров).
Напомним, по версии российского Forbes, в прошлом году Дуров впервые вошел в топ-10 миллиардеров России.
Всего в ежегодном рейтинге богатейших людей планеты 2 668 человек, пишет Forbes (на 87 меньше, чем год назад). В список попали 236 новичков, которые стали миллиардерами за последний год (в том числе впервые из Барбадоса, Болгарии, Эстонии и Уругвая).
На первом месте рейтинга — США (735 миллиардеров с общим состоянием в 4,7 триллиона долларов). Напомним, что в этом году Илон Маск впервые возглавил список миллиардеров мира.
Китай на втором месте (607 миллиардеров с общим состоянием в 2,3 триллиона долларов).
Текущее состояние Дурова оценивается в $15,1 млрд (123-е место в общем списке миллиардеров).
Напомним, по версии российского Forbes, в прошлом году Дуров впервые вошел в топ-10 миллиардеров России.
Всего в ежегодном рейтинге богатейших людей планеты 2 668 человек, пишет Forbes (на 87 меньше, чем год назад). В список попали 236 новичков, которые стали миллиардерами за последний год (в том числе впервые из Барбадоса, Болгарии, Эстонии и Уругвая).
На первом месте рейтинга — США (735 миллиардеров с общим состоянием в 4,7 триллиона долларов). Напомним, что в этом году Илон Маск впервые возглавил список миллиардеров мира.
Китай на втором месте (607 миллиардеров с общим состоянием в 2,3 триллиона долларов).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Ельцин Центре помянут Бурбулиса и российскую Конституцию
07 декабря 2022
07 декабря 2022
«Немузей Мусора» стал победителем всероссийского конкурса
12 декабря 2022
12 декабря 2022