Аля Трынова © Вечерние ведомости

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ по версии Forbes.Текущее состояние Дурова оценивается в $15,1 млрд (123-е место в общем списке миллиардеров).Напомним, по версии российского Forbes, в прошлом году Дуров впервые вошел в топ-10 миллиардеров России.Всего в ежегодном рейтинге богатейших людей планеты 2 668 человек, пишет Forbes (на 87 меньше, чем год назад). В список попали 236 новичков, которые стали миллиардерами за последний год (в том числе впервые из Барбадоса, Болгарии, Эстонии и Уругвая).На первом месте рейтинга — США (735 миллиардеров с общим состоянием в 4,7 триллиона долларов). Напомним, что в этом году Илон Маск впервые возглавил список миллиардеров мира.Китай на втором месте (607 миллиардеров с общим состоянием в 2,3 триллиона долларов).