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Составлен рейтинг стран Европы по расходам семей на еду
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
РИА Новости опубликовали рейтинг стран Европы по доле расходов на еду в структуре семейных бюджетов.
Наименьшая доля расходов на еду — у жителей Люксембурга.
Топ-5 стран по доле расходов семей на продукты питания:
1. Люксембург — 8,4%
2. Нидерланды — 8,7%
3. Великобритания — 10,5%
4. Дания — 11,7%
5. Австрия — 12,1%
Россия занимает 31 строчку (32,2%). Ее соседи по рейтингу — Литва (30%) и Румыния (33,4%).
Население Северной Македонии, Молдавии и Беларуси тратит на еду значительные суммы — более 37% всех своих расходов.
Последнюю строчку рейтинга занимает Казахстан (53%).
Рейтинг составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.
Наименьшая доля расходов на еду — у жителей Люксембурга.
Топ-5 стран по доле расходов семей на продукты питания:
1. Люксембург — 8,4%
2. Нидерланды — 8,7%
3. Великобритания — 10,5%
4. Дания — 11,7%
5. Австрия — 12,1%
Россия занимает 31 строчку (32,2%). Ее соседи по рейтингу — Литва (30%) и Румыния (33,4%).
Население Северной Македонии, Молдавии и Беларуси тратит на еду значительные суммы — более 37% всех своих расходов.
Последнюю строчку рейтинга занимает Казахстан (53%).
Рейтинг составлен на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы.
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