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На Кубани в отношении бывшей судьи возбуждено уголовное дело по статье о крупном мошенничестве
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края. Ее подозревают в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).
По версии СК, в 2020 году судья узнала, что райсуд удовлетворил исковые требования её знакомого. Иск касался взыскания денег со страховой компании. Позже подозреваемой, «в силу её служебного положения», стало известно, что на это решение в суд поступила апелляционная жалоба от страховой компании.
«С целью личного обогащения злоумышленница решила похитить денежные средства знакомого и сообщила ему, что, якобы, в случае передачи ей 500 тысяч рублей, сможет повлиять на принятие апелляционной инстанцией решения в его пользу», — сообщает региональный СУ СК.
Мужчина согласился и передал деньги. Судья, по версии следователей, распорядилась ими по собственному усмотрению. При этом, общаясь с этим мужчиной, она «создавала видимость своего активного участия в оказании ему помощи».
Однако краевой суд принял решение не в пользу мужчины.
Расследованием занимается отдел по особо важным делам. В СК также добавили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.
Напомним, сегодня также стало известно, что краснодарский экс-судья, сбивший велосипедиста и покинувший место ДТП, предстанет перед судом.
По версии СК, в 2020 году судья узнала, что райсуд удовлетворил исковые требования её знакомого. Иск касался взыскания денег со страховой компании. Позже подозреваемой, «в силу её служебного положения», стало известно, что на это решение в суд поступила апелляционная жалоба от страховой компании.
«С целью личного обогащения злоумышленница решила похитить денежные средства знакомого и сообщила ему, что, якобы, в случае передачи ей 500 тысяч рублей, сможет повлиять на принятие апелляционной инстанцией решения в его пользу», — сообщает региональный СУ СК.
Мужчина согласился и передал деньги. Судья, по версии следователей, распорядилась ими по собственному усмотрению. При этом, общаясь с этим мужчиной, она «создавала видимость своего активного участия в оказании ему помощи».
Однако краевой суд принял решение не в пользу мужчины.
Расследованием занимается отдел по особо важным делам. В СК также добавили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.
Напомним, сегодня также стало известно, что краснодарский экс-судья, сбивший велосипедиста и покинувший место ДТП, предстанет перед судом.
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