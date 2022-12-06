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Краснодарский экс-судья, сбивший велосипедиста и покинувший место ДТП, предстанет перед судом
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского.
По данным СК РФ, в апреле 2020 года обвиняемый на «Тойоте» сбил велосипедиста, который ехал ему навстречу по его полосе движения. После наезда водитель скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему первой помощи. От полученных травм велосипедист скончался в больнице несколько месяцев спустя.
«В отношении Захарчевского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на его имущество наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для решения вопроса о направлении в суд», — сообщили в СК РФ.
После ЧП полномочия Захарчевского были прекращены. «На очередном заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края, состоявшемся 28.01.2022 года прекращены полномочия судьи Краснодарского краевого суда Ю.В. Захарчевского на основании пп.1 п.1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» по его письменному заявлению. Полномочия прекращены с 01 февраля 2022 года», — сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Позже Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление главы СК Бастрыкина и разрешила возбудить в отношении экс-судьи уголовное дело.
Захарчевский обвиняется по ч.4 ст. 264, ст. 125 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; Оставление в опасности).
По данным СК РФ, в апреле 2020 года обвиняемый на «Тойоте» сбил велосипедиста, который ехал ему навстречу по его полосе движения. После наезда водитель скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему первой помощи. От полученных травм велосипедист скончался в больнице несколько месяцев спустя.
«В отношении Захарчевского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на его имущество наложен арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано для решения вопроса о направлении в суд», — сообщили в СК РФ.
После ЧП полномочия Захарчевского были прекращены. «На очередном заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края, состоявшемся 28.01.2022 года прекращены полномочия судьи Краснодарского краевого суда Ю.В. Захарчевского на основании пп.1 п.1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» по его письменному заявлению. Полномочия прекращены с 01 февраля 2022 года», — сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Позже Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела представление главы СК Бастрыкина и разрешила возбудить в отношении экс-судьи уголовное дело.
Захарчевский обвиняется по ч.4 ст. 264, ст. 125 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; Оставление в опасности).
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