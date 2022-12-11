СМИ: главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Брюсселе главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России, сообщает ряд СМИ.Документ вернули на рассмотрение постоянных представителей ЕС. По данным ТАСС, Комитет постоянных представителей ЕС обсудит документ 12 декабря, в 18:00 по местному времени (20:00 мск).Добавим, что перед заседанием в понедельник 12 декабря глава европейский дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у министров есть «разные мнения» по поводу девятого пакета. По его словам, «дискуссия продолжается». При этом он предположил, что заседание Совета ЕС «будет очень долгим и сложным».Ранее европейские СМИ сообщали, что в девятом пакете основной мерой может стать масштабное расширение списка попавших под санкции физлиц. По данным издания EUobserver, проект нового пакета предполагает меры против 144 физлиц, включая знаменитостей, телеведущих и блогеров. Также, как сообщает издание, санкции коснутся некоторых СМИ и банков.Напомним, предыдущие восемь пакетов санкций включают ограничения против банков РФ, бизнесменов, нефтяное эмбарго, запрет на импорт угля, экспортные ограничения и т.д.