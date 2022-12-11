Возрастное ограничение 18+

СМИ: главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

17.33 Понедельник, 12 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брюсселе главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России, сообщает ряд СМИ.

Документ вернули на рассмотрение постоянных представителей ЕС. По данным ТАСС, Комитет постоянных представителей ЕС обсудит документ 12 декабря, в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Добавим, что перед заседанием в понедельник 12 декабря глава европейский дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у министров есть «разные мнения» по поводу девятого пакета. По его словам, «дискуссия продолжается». При этом он предположил, что заседание Совета ЕС «будет очень долгим и сложным».

Ранее европейские СМИ сообщали, что в девятом пакете основной мерой может стать масштабное расширение списка попавших под санкции физлиц. По данным издания EUobserver, проект нового пакета предполагает меры против 144 физлиц, включая знаменитостей, телеведущих и блогеров. Также, как сообщает издание, санкции коснутся некоторых СМИ и банков.

Напомним, предыдущие восемь пакетов санкций включают ограничения против банков РФ, бизнесменов, нефтяное эмбарго, запрет на импорт угля, экспортные ограничения и т.д.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На севере Свердловской области ожидаются холодные ночи
11 декабря 2022
В Свердловской области сохранится умеренно холодная погода
04 декабря 2022
В Первоуральске выпавший с балкона многоэтажки подросток скончался
04 декабря 2022
Депутаты свердловского Заксобрания приняли бюджет области на 2023 год
06 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В обществе меняется отношение к болезни». Глава фонда, занимающегося ВИЧ, о ситуации с ВИЧ в России и о том, можно ли называть её эпидемией

Директор екатеринбургского фонда «Новая жизнь» о последствиях запугивания людей ВИЧ-инфекцией и будущей профилактики заболевания
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:29 Свердловский омбудсмен предложила отправить следователя по делу Тетерина «на мобилизацию» после вопроса о его отсутствии в суде
16:57 Депутат Госдумы от Свердловской области попросил силовиков проверить новый альбом рэпера Влади
16:23 Автоинспекторы выявили в Екатеринбурге 113 нарушений ПДД таксистами
15:59 Авиакомпания «Ширак Авиа» открыла рейсы из Екатеринбурга в Ереван
15:22 «Гортранс» выплатил 50 тысяч рублей екатеринбурженке за травму в трамвае
14:55 Спортсмены Клуба самбо УГМК составили костяк сборной Свердловской области на первенствах и чемпионате УрФО
14:21 В Свердловской области домой вернули 580 мобилизованных
13:54 Улицы Екатеринбурга от снега очищают 402 рабочих
13:25 В Свердловской области подтвердили 355 новых случаев коронавируса
13:23 Житель Пермского края осужден за незаконную рубку деревьев
13:06 Разработка ученых Пермского Политеха поможет достоверно оценивать прочность конструкций
12:56 Жителю Березовского вынесли приговор за убийство будущего родственника
12:46 «Горьковка» приглашает пермяков на новые выставки
12:23 В Екатеринбурге пропал 54-летний мужчина
11:51 В Свердловской области выпало до 29 см снега
11:24 Дефицит рабочих, строителей и медиков фиксируют в Свердловской области
10:56 В столкновении с автобусом на трассе Екатеринбург – Серов погиб депутат
10:29 Рецидивиста в Екатеринбурге осудили за кражу в табачном магазине
09:57 Судебные приставы Пермского края проводят конкурс среди журналистов
09:53 В Каменске-Уральском произошел крупный пожар
09:25 В столкновении бензовоза и легковушки на свердловской трассе пострадали два человека
18:02 На севере Свердловской области ожидаются холодные ночи
17:37 В Кировграде будут судить обвиняемого в обороте наркотиков
16:57 В аварии под Нижним Тагилом пострадали три человека
15:57 Спасатели предупреждают о сильном ветре 12 декабря в Свердловской области
Все новости
17:33 СМИ: главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
13:59 ОНК: московские СИЗО переполнены, заключенным не хватает раскладушек
12:45 В Балашихе горит торговый центр, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч «квадратов»
12:34 ИKEA отказалась исполнять требования более 500 работников компании в России
11:53 В Минздраве составили методичку для персонала о том, как нельзя общаться с пациентами
10:08 СМИ: в сторону Косово выдвинулась колонна военной техники
17:09 Политик Илья Яшин* получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима
15:48 Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию
14:17 Клиенты российских банков жалуются на сбои в работе мобильных приложений
13:57 Президент Франции объявил, что молодежь сможет бесплатно получать презервативы в аптеках
13:18 В Госдуму внесли законопроект, разрешающий голосовать с 16 лет
12:28 Минэкологии: превышения ПДК вредных веществ в районе пожара в Химках не зафиксировано
12:07 Более половины россиян не готовы потратить на новогодний стол больше 5 тысяч рублей
10:53 МЧС: в результате пожара в ТЦ «Мега Химки» погиб как минимум один человек
10:36 В Московской области крупный пожар в ТЦ «Мега Химки»
18:14 МИД: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
17:14 Жители Германии массово получили сообщения системы экстренного оповещения
16:14 Дмитрий Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России
15:30 Житель Удмуртии, избивавший своих маленьких сыновей, приговорен к обязательным работам
14:46 Саратовский губернатор призвал жителей не верить сообщениям об эвакуации и радиации в регионе
14:20 Сайты российских судов третий день не открываются или работают с перебоями
13:05 Бастрыкин: 1400 правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию в этом году
12:06 В Минздраве опровергают данные о включении РФ в топ стран по распространению ВИЧ
11:26 В Нижневартовске уволили директора школы из-за поножовщины среди восьмиклассников
16:38 Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK