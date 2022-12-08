Возрастное ограничение 18+
ОНК: московские СИЗО переполнены, заключенным не хватает раскладушек
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В московских СИЗО не хватает раскладушек из-за переполненности, пишут РИА Новости со ссылкой на данные ОНК.
По словам зампредседателя ОНК Москвы Ольги Дружининой, количество заключенных в столичных СИЗО значительно выросло.
«В пандемию количество людей под стражей резко возросло, и вот уже второй год сохраняется превышение в среднем на 20%. Естественно, в таких условиях невозможно соблюсти права человека. Когда коек 10 тысяч, а людей 12 тысяч, мы можем только строго спрашивать: где раскладушка? Но даже раскладушек столько нет, потому что не предусмотрено», — цитирует Дружинину агентство.
По ее словам, ситуация может измениться только в том случае, «если на нее обратят внимание следователи, прокуроры и, самое главное, судьи».
По словам зампредседателя ОНК Москвы Ольги Дружининой, количество заключенных в столичных СИЗО значительно выросло.
«В пандемию количество людей под стражей резко возросло, и вот уже второй год сохраняется превышение в среднем на 20%. Естественно, в таких условиях невозможно соблюсти права человека. Когда коек 10 тысяч, а людей 12 тысяч, мы можем только строго спрашивать: где раскладушка? Но даже раскладушек столько нет, потому что не предусмотрено», — цитирует Дружинину агентство.
По ее словам, ситуация может измениться только в том случае, «если на нее обратят внимание следователи, прокуроры и, самое главное, судьи».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Директор института физкультуры УрФУ останется в СИЗО до февраля
08 декабря 2022
08 декабря 2022
Спрос на персонал продолжает расти в Свердловской области
07 декабря 2022
07 декабря 2022
Почти половина екатеринбуржцев надеется на повышение зарплат
06 декабря 2022
06 декабря 2022