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В Балашихе горит торговый центр, площадь пожара увеличилась до 10 тысяч «квадратов»
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Московской области
В подмосковной Балашихе пожарные борются с огнем на территории торгового центра, сообщает МЧС.
Пожар начался с возгорания стройматериалов на открытой площадке у ТЦ.
Площадь пожара, по данным ГУ МЧС по Московской области, на данный момент составляет 10 000 кв.м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция, сообщили в ведомстве.
«Ранг пожара №4, угроза распространения пожара на все здание, обрушение конструкций», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что обрушилась кровля торгового центра.
По предварительной информации пострадавших нет.
К тушению привлечены 35 единиц техники и 110 человек.
Пожар начался с возгорания стройматериалов на открытой площадке у ТЦ.
Площадь пожара, по данным ГУ МЧС по Московской области, на данный момент составляет 10 000 кв.м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция, сообщили в ведомстве.
«Ранг пожара №4, угроза распространения пожара на все здание, обрушение конструкций», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что обрушилась кровля торгового центра.
По предварительной информации пострадавших нет.
К тушению привлечены 35 единиц техники и 110 человек.
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