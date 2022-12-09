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СМИ: в сторону Косово выдвинулась колонна военной техники

10.08 Понедельник, 12 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В северном Косово всю ночь с воскресенья на понедельник продолжалась стрельба, к линии разграничения стянуто большое количество военной техники, пишут СМИ.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным Kosovo Оnline, из-за напряженной ситуации в регионе в понедельник будут закрыты школы на севере Косова. На какое время, не уточняется.

Ситуация обострилась 10 декабря. Косовская полиция задержала на КПП бывшего полицейского, серба Деяна Пантича. В ответ сербское население вышло на акции протеста и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах, писали СМИ.

В воскресенье в Белграде состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности. Президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания заявил, что минувшее воскресенье стало для него самым тяжелым днем на посту главы государства. Также накануне он предположил, что «предстоит самая тяжелая ночь».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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