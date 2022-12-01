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Политик Илья Яшин* получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Судья Мещанского районного суда в Москве огласила приговор в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (Минюст признал его физлицом-иноагентом).
Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию. Он получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, передают СМИ из зала суда.
Судья Оксана Горюнова зачитывала приговор более часа. Она подробно цитировала посты Яшина* из соцсетей и монологи из видеотрансляций. При этом непосредственно перед оглашением срока судья объявила перерыв на 5-10 минут.
После объявления решения сторонники, пришедшие поддержать политика, стали ему аплодировать.
Выступая с речью в суде 5 декабря, Яшин* высказал признательность судье за то, что процесс был гласным, открытым для прессы и слушателей, а сам подсудимый мог свободно высказываться. Яшин* говорил, что ждет обвинительный приговор, при этом попросил судью сделать все зависящее, чтобы не допустить несправедливости.
Напомним, 5 декабря прокурор просил приговорить Яшина* к девяти годам колонии. Политик был арестован в середине июля.
* Признан Минюстом физлицом-иноагентом
Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию. Он получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, передают СМИ из зала суда.
Судья Оксана Горюнова зачитывала приговор более часа. Она подробно цитировала посты Яшина* из соцсетей и монологи из видеотрансляций. При этом непосредственно перед оглашением срока судья объявила перерыв на 5-10 минут.
После объявления решения сторонники, пришедшие поддержать политика, стали ему аплодировать.
Выступая с речью в суде 5 декабря, Яшин* высказал признательность судье за то, что процесс был гласным, открытым для прессы и слушателей, а сам подсудимый мог свободно высказываться. Яшин* говорил, что ждет обвинительный приговор, при этом попросил судью сделать все зависящее, чтобы не допустить несправедливости.
Напомним, 5 декабря прокурор просил приговорить Яшина* к девяти годам колонии. Политик был арестован в середине июля.
* Признан Минюстом физлицом-иноагентом
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