Политик Илья Яшин* получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Судья Мещанского районного суда в Москве огласила приговор в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (Минюст признал его физлицом-иноагентом).Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию. Он получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, передают СМИ из зала суда.Судья Оксана Горюнова зачитывала приговор более часа. Она подробно цитировала посты Яшина* из соцсетей и монологи из видеотрансляций. При этом непосредственно перед оглашением срока судья объявила перерыв на 5-10 минут.После объявления решения сторонники, пришедшие поддержать политика, стали ему аплодировать.Выступая с речью в суде 5 декабря, Яшин* высказал признательность судье за то, что процесс был гласным, открытым для прессы и слушателей, а сам подсудимый мог свободно высказываться. Яшин* говорил, что ждет обвинительный приговор, при этом попросил судью сделать все зависящее, чтобы не допустить несправедливости.Напомним, 5 декабря прокурор просил приговорить Яшина* к девяти годам колонии. Политик был арестован в середине июля.