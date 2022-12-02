Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Мещанском районном суде в Москве идет оглашение приговора в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (Минюст признал его физлицом-иноагентом).Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию.На оглашение приговора его привели в зал суда в наручниках.Напомним, 5 декабря прокурор просил приговорить Яшина* к девяти годам колонии с лишением права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.Выступая с речью в суде 5 декабря, Яшин* высказал признательность судье за то, что процесс был гласным, открытым для прессы и слушателей, а сам подсудимый мог свободно высказываться. Яшин* говорил, что ждет обвинительный приговор, при этом попросил судью сделать все зависящее, чтобы не допустить несправедливости.Напомним, Илья Яшин* обвиняется в распространении фейков про российскую армию по «мотивам политической ненависти или вражды» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Он был арестован в середине июля.