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Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Мещанском районном суде в Москве идет оглашение приговора в отношении бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* (Минюст признал его физлицом-иноагентом).
Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию.
На оглашение приговора его привели в зал суда в наручниках.
Напомним, 5 декабря прокурор просил приговорить Яшина* к девяти годам колонии с лишением права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.
Выступая с речью в суде 5 декабря, Яшин* высказал признательность судье за то, что процесс был гласным, открытым для прессы и слушателей, а сам подсудимый мог свободно высказываться. Яшин* говорил, что ждет обвинительный приговор, при этом попросил судью сделать все зависящее, чтобы не допустить несправедливости.
Напомним, Илья Яшин* обвиняется в распространении фейков про российскую армию по «мотивам политической ненависти или вражды» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Он был арестован в середине июля.
* Признан Минюстом физлицом-иноагентом
Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию.
На оглашение приговора его привели в зал суда в наручниках.
Напомним, 5 декабря прокурор просил приговорить Яшина* к девяти годам колонии с лишением права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года.
Выступая с речью в суде 5 декабря, Яшин* высказал признательность судье за то, что процесс был гласным, открытым для прессы и слушателей, а сам подсудимый мог свободно высказываться. Яшин* говорил, что ждет обвинительный приговор, при этом попросил судью сделать все зависящее, чтобы не допустить несправедливости.
Напомним, Илья Яшин* обвиняется в распространении фейков про российскую армию по «мотивам политической ненависти или вражды» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Он был арестован в середине июля.
* Признан Минюстом физлицом-иноагентом
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