Возрастное ограничение 18+
Клиенты российских банков жалуются на сбои в работе мобильных приложений
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Клиенты как минимум трёх российских банков жалуются на сбои в работе мобильных приложений.
На данный момент пользователи не могут войти в приложения Тинькофф, Альфа-банка и Райффайзен. Так, при попытке открыть приложение Тинькофф появляется сообщение: «Пока приложение не работает. Скоро починим».
О причинах пока не сообщается.
Ранее в пятницу о масштабных сбоях в работе соцсети сообщали пользователи ВК.
Добавим, что на этой неделе также были серьезные проблемы с загрузкой сайтов российских судов общей юрисдикции.
На данный момент пользователи не могут войти в приложения Тинькофф, Альфа-банка и Райффайзен. Так, при попытке открыть приложение Тинькофф появляется сообщение: «Пока приложение не работает. Скоро починим».
О причинах пока не сообщается.
Ранее в пятницу о масштабных сбоях в работе соцсети сообщали пользователи ВК.
Добавим, что на этой неделе также были серьезные проблемы с загрузкой сайтов российских судов общей юрисдикции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области перестали работать сайты судов
06 декабря 2022
06 декабря 2022
Юрист добился для обманутых клиентов екатеринбургского автосалона крупной компенсации
08 декабря 2022
08 декабря 2022
В свердловских ТРЦ продолжают работать пункты вакцинации
02 декабря 2022
02 декабря 2022
В свердловских ТРЦ работают девять мобильных пунктов вакцинации
09 декабря 2022
09 декабря 2022