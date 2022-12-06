Сайты российских судов третий день не открываются или работают с перебоями

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Сайты российских судов по-прежнему работают с перебоями. Некоторые сайты не открываются совсем, некоторые очень долго загружаются.При этом на главных страницах отображается информация в упрощенном виде (без иллюстраций, с перечнем кликабельных рубрик, которые при нажатии также долго прогружаются).Так, к примеру, не открываются сайты судов в Санкт-Петербурге, в том числе областного суда. На сайте Санкт-Петербургского городского суда после долгой загрузки появляется информация: «В настоящее время возможны периодические технические сбои в работе раздела "Судебное делопроизводство", сервиса "Подача процессуальных документов в электронном виде", электронной почты».Сайт Камчатского краевого суда, который в эти минуты рассматривает громкое уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального главка МВД, также не загружается.Напомним, технические проблемы с сайтами российских судов начались во вторник 6 декабря. Речь о судах общей юрисдикции, порталы арбитражных судов работают.Ранее сообщалось, что над устранением причин сбоя работают в Москве специалисты Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие».При этом сайт ГАС «Правосудие» также до сих пор не открывается или работает с перебоями.