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Сайты российских судов третий день не открываются или работают с перебоями
Россия и мир
Так выглядит главная страница сайта Камчатского краевого суда.
Сайты российских судов по-прежнему работают с перебоями. Некоторые сайты не открываются совсем, некоторые очень долго загружаются.
При этом на главных страницах отображается информация в упрощенном виде (без иллюстраций, с перечнем кликабельных рубрик, которые при нажатии также долго прогружаются).
Так, к примеру, не открываются сайты судов в Санкт-Петербурге, в том числе областного суда. На сайте Санкт-Петербургского городского суда после долгой загрузки появляется информация: «В настоящее время возможны периодические технические сбои в работе раздела "Судебное делопроизводство", сервиса "Подача процессуальных документов в электронном виде", электронной почты».
Сайт Камчатского краевого суда, который в эти минуты рассматривает громкое уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального главка МВД, также не загружается.
Напомним, технические проблемы с сайтами российских судов начались во вторник 6 декабря. Речь о судах общей юрисдикции, порталы арбитражных судов работают.
Ранее сообщалось, что над устранением причин сбоя работают в Москве специалисты Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие».
При этом сайт ГАС «Правосудие» также до сих пор не открывается или работает с перебоями.
При этом на главных страницах отображается информация в упрощенном виде (без иллюстраций, с перечнем кликабельных рубрик, которые при нажатии также долго прогружаются).
Так, к примеру, не открываются сайты судов в Санкт-Петербурге, в том числе областного суда. На сайте Санкт-Петербургского городского суда после долгой загрузки появляется информация: «В настоящее время возможны периодические технические сбои в работе раздела "Судебное делопроизводство", сервиса "Подача процессуальных документов в электронном виде", электронной почты».
Сайт Камчатского краевого суда, который в эти минуты рассматривает громкое уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального главка МВД, также не загружается.
Напомним, технические проблемы с сайтами российских судов начались во вторник 6 декабря. Речь о судах общей юрисдикции, порталы арбитражных судов работают.
Ранее сообщалось, что над устранением причин сбоя работают в Москве специалисты Информационно-аналитического центра поддержки ГАС «Правосудие».
При этом сайт ГАС «Правосудие» также до сих пор не открывается или работает с перебоями.
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