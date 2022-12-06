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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий голосовать с 16 лет
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Депутаты ЛДПР внесли в ГД законопроект, по которому голосовать на выборах в РФ можно будет с 16 лет.
Автор инициативы объясняют это тем, что современные подростки «взрослеют гораздо раньше».
«Гражданин по достижении 16 лет может вступить в брак, работать и вести бизнес. Всё это обусловлено тем, что подростки взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. Они раньше начинают интересоваться политикой — у них формируется своя точка зрения на события», — сообщает телеграм-канал фракции.
Депутаты полагают, что предлагаемое решение «повысит честность выборов, потому что количество избирателей возрастёт на 3 млн человек, большинство из которых будут мотивированы голосовать и пойдут на участки».
По словам депутата ГД от ЛДПР Сергея Леонова, «многие наши дети уже созрели, чтобы голосовать».
Законопроект разработали и внесли депутаты и сенатор от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, уточнили во фракции.
Автор инициативы объясняют это тем, что современные подростки «взрослеют гораздо раньше».
«Гражданин по достижении 16 лет может вступить в брак, работать и вести бизнес. Всё это обусловлено тем, что подростки взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. Они раньше начинают интересоваться политикой — у них формируется своя точка зрения на события», — сообщает телеграм-канал фракции.
Депутаты полагают, что предлагаемое решение «повысит честность выборов, потому что количество избирателей возрастёт на 3 млн человек, большинство из которых будут мотивированы голосовать и пойдут на участки».
По словам депутата ГД от ЛДПР Сергея Леонова, «многие наши дети уже созрели, чтобы голосовать».
Законопроект разработали и внесли депутаты и сенатор от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, уточнили во фракции.
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