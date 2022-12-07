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Минэкологии: превышения ПДК вредных веществ в районе пожара в Химках не зафиксировано
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Минэкологии Московской области
В Минэкологии Московской области сообщили, что в районе пожара ТЦ «Мега Химки» проведены замеры атмосферного воздуха.
По данным ведомства, превышения ПДК на данный момент не зафиксировано. Тем не менее жители жалуются на характерный запах.
«Проверили показания ближайших постов наблюдения, затем на место оперативно выехала мобильная лаборатория ГКУ МО "Мособлэкомониторинг". Горели лакокрасочные материалы, поэтому в воздухе ощущается характерный запах. Тем не менее, превышения ПДК нет. Датчики контроля, расположенные в городе Химки, также не фиксируют превышения», — сообщает телеграм-канал министерства.
Ранее в РИА Новости появилась информация, что специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара.
Крупный пожар в ТЦ начался утром 09 декабря. Известно об одном погибшем сотруднике.
По данным ведомства, превышения ПДК на данный момент не зафиксировано. Тем не менее жители жалуются на характерный запах.
«Проверили показания ближайших постов наблюдения, затем на место оперативно выехала мобильная лаборатория ГКУ МО "Мособлэкомониторинг". Горели лакокрасочные материалы, поэтому в воздухе ощущается характерный запах. Тем не менее, превышения ПДК нет. Датчики контроля, расположенные в городе Химки, также не фиксируют превышения», — сообщает телеграм-канал министерства.
Ранее в РИА Новости появилась информация, что специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара.
Крупный пожар в ТЦ начался утром 09 декабря. Известно об одном погибшем сотруднике.
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